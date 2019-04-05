Otizmli Nazlı'nın kişisel resim sergisi

Kütahya'nın Simav ilçesindeki Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Okulunda öğrenim gören otizmli öğrenci Nazlı Deniz (17), 6 ay süren Halk Eğitim Merkezi destekli bireysel resim kursu sonunda sergi açmayı başardı. Simav Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Salonundaki 25 eserlik serginin açışılında kurdelayı, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi ile Nazlı Deniz'in annesi ve babası birlikte kesti.

Sergi açılı öncesinde bir konuşma yapan anne Canan Yıldırım Ceylan “ Dünya Otizmliler Günü sebebiyle kızım Nazlı Deniz'in resim sergisi için toplanmış bulunmaktayız. Bizim çocuklarımız konuşamadan, yürüyemeden anlatamadan doğuyorlar. Ancak özel eğitimle, çok iyi bir çalışmayla topluma yararlı insanlar haline gelebiliyorlar” dedi.

İlk kişisel resim sergisini açan Nazlı Deniz “ Resimlerimi yaptım, bugün sergimiz açılıyor çok sevinçliyim. Adil hocamla beraber çalıştık, resim yapmayı çok seviyorum ve resim öğretmeni olmak istiyorum” diye konuştu.

Resim öğretmeni Adil Şahin “ Eylül ayında başladığımız resim kursunda bireysel olarak, Nazlı Deniz ile birlikte 6 aylık bir süre içinde 25 eserle resim sergimizi açmış bulunuyoruz. Çok güzel tepkiler aldık, yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Bu sergi ile farkındalık ortaya koymak istedik. Destek verildiği sürece, özel eğitim öğrencilerinin de güzel eserler çıkarabildiğini gördük. emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.