Otizmli Nazlı'nın ressam olma hayali

Kütahya'nın Simav ilçesindeki Özel Eğitim Uygulama Okulu 10'uncu sınıf öğrencisi otizmli Nazlı Deniz, aldığı resim eğitimiyle mükemmel eserler oraya koyuyor. Halk Eğitim Müdürlüğünün açtığı özel resim kursu haftada 8 saat resim öğretmeni Adil Şahin (34) tarafından veriliyor.

Resim öğretmeni Adil Şahin, resim sanatı çalışmalarına Engelliler Derneği'nde devam ettiklerini belirtti. Şahin "Halk Eğitim Müdürlüğü desteği ile bu kurslarımız açıldı. Destek verildiği sürece, bu öğrencilerimiz yeteneklerinin farkına varıyorlar, sonuçta başarılı eserler ortaya çıkıyor. Biz bununla ilgili bir çok sergi açtık. Şu anda Nazlı Deniz isimli öğrencimize resim kursu veriyoruz. Kütahya'da açtığımız karma sergi büyük ilgi gördü. 2 Nisan Otizmliler Haftası'nda da Simav'da bu sergiye ev sahipliği yapacağız. Kütahya ilinde bulunan engelli ve otizmli öğrencilerimizle birlikte bir karma sergi açmayı düşünüyoruz" dedi.

Otistik engelli Nazlı Deniz (17) resim yapmayı çok sevdiğini belirterek, resimlerinde, Engelliler Günü, orman, ağaç, ev temalarını kullandığını söyledi.

Engelliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Ceylan "Nazlı kızımızın hayatı resim. Dernekte, evde, okulda resim yapıyor. Tüm hayallerini resimle ifade ediyor. Başarılı bir öğrenci olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Nazlı bütün boş zamanlarında resim yapıyor" dedi.

Resim öğretmeni olmak istediğini söyleyen Nazlı Deniz, ailesinin ve okuldaki arkadaşlarının resimlerini de yapmayı düşündüğünü ifade etti.

Otizmli öğrencilerin bir alanda yetenekli olduğunu belirten resim öğretmeni Adil Şahin, Nazlı Deniz'in resimdeki yeteneğini fark ettiklerini, bir yıllık çalışmanın sonunda iyi bir sonuç aldıklarını, ilerleyen zamanlarda kendi resim atölyesini açabileceğini ifade etti.