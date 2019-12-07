Otogar esnafının kira zammı isyanı

Esnafların problemlerini dinleyen Dernek Başkanı Ali İhsan Özdemir, kira artışları sebebiyle meslektaşlarının zor durumda olduğunu dile getirdi.

Dernek olarak her zaman esnafların yanında olduklarını ifade eden Özdemir, "Otogar esnaflarımız kira artışları nedeniyle zor günler geçiriyor. Esnaflarımız zaten iyi olmayan işlerinin yanında bir de kiralarının artması zorluklarını daha da artmıştır. Bu konuyu yetkililere aktaracağız. İnşallah bir çözüm yolu bulunur" diye konuştu.