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Otogarda dezenfekte çalışması

Kütahya’nın Simav ilçesindeki otogar, belediye ekipleri tarafından temizlendi.

Kütahya'nın Simav ilçesindeki otogar, belediye ekipleri tarafından temizlendi. Hijyenik temizlemenin yanı sıra, sürekli temas edilen noktalar dezenfekte edildi.


Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, 1 Haziran itibariyle başlayacak olan şehirler arası yolculuk izni sebebiyle, İtfaiye ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin otogarda temizlik ve dezenfekte çalışmaları yaptığını belirtti. Başkan Biçer, “İlçemizdeki şehirler arası otobüs terminalini, pandemi dönemindeki yeniden normalleşme takvimine göre seyahat kısıtlamasının kaldırılacağı 1 Haziran'a hazır hale getirdik. Ekiplerimiz, seyahat acentelerinin bürolarını, yolcu salonunu ile çok temas edilen noktalarda dezenfekte çalışması yaptı. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından da otogardaki peronlar ve geniş alanlar yıkanarak temizlendi. 1 Haziran'da yolcu taşıyacak otobüs firmalarına ve yolculuk yapacak olan vatandaşlarımıza sağlıklı yolculuklar diliyoruz” dedi.

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