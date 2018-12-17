Otogarda Özel Halk Otobüsleri devreye giriyor

Kütahya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre; İki güzergah şeklinde belirlenen Ring Hatları 18 Aralık 2018 tarihi itibari ile gece 00.00 ile sabah 07.00'ye kadar 1'er saat aralıklarla belirlenen güzergahlarda servis hizmeti verecekler. Servisler şehir içi ulaşım tarifesi üzerinden ücretlendirilecek. Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belirlenen ve Kütahya Belediyesi denetimindeki Özel Halk Otobüslerince yapılacak ring güzergâhları şu şekilde belirlendi; Otogar-Çamlıca Ring Hattı Güzergahı: Otogar Eskişehir Kütahya yolu- Atatürk Bulvarı-Hilton Oteli-Adnan Menderes Bulvarı-Meydan Kavşağı-Dört Yol Kavşağı-Hasan Polatkan Caddesi-Hafız Mehmet Emin Caddesi-Hasan Polatkan Caddesi 2 ve 3 nolu Hat son durak Çamlıca CaddesiHasan Polatkan Caddesi-Sel Yolu Caddesi- Şehit Şekip Erdem Caddesi-Çeçen Sokak-Ahmet Derin Caddesi- Dört Yol Kavşağı -Meydan Kavşağı-Adnan Menderes Bulvarı -Hilton otel-Atatürk Bulvarı- Kütahya Eskişehir yolu- Otogar.

Otogar Hareket Saatleri: 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00 ve 07.00

Otogar Zafertepe Ring Hattı Güzergahı: Otogar Eskişehir Kütahya Yolu- Atatürk Bulvarı-Laleli Kavşağı-Hilton Otel-Vazo Kavşağı-Fatih Sultan Mehmet Bulvarı-Dumlupınar Bulvarı-Sosyal Konutlar-Kütahya Afyon Yolu-Zafertepe Kavşağı-İmam Gazali Caddesi - Zafer Caddesi- Enbiya Caddesi-Adiller Caddesi-Akşemsettin İmam Hatip Lisesi-Akşemsettin Camii Yunus Emre Caddesi-Haymeana Lokali-Fevzi Çakmak caddesi- DSİ Kavşağı- Erdoğan Atasoy Caddesi-Atatürk Bulvarı-Kütahya-Eskişehir Yolu-Otogar.

Otogar Hareket Saatleri: 00.30, 01.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 ve 06.30(EFE)