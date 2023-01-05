İhlas Haber Ajansı

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Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

Kütahya’da otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kütahya'da otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Maltepe Mahallesi Maltepe Caddesi üzerinde meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, 43 ABL 229 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.


Yaralılar, ambulanslarla Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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