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Otomobil alev alev yandı

Kütahya’da yol kenarındaki tarlaya bırakılan ve alev alev yanan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kütahya'da yol kenarındaki tarlaya bırakılan ve alev alev yanan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 12. kolimetresinde bir otomobilin yandığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, alev alev yanan otomobile müdahale etti.


Hurda yığını haline gelen otomobilin sahibi tarafından yakıldığı iddia edildi.

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