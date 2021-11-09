Otomobil ambulansa çarptı: 4 yaralı

Kütahya'da otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, şehir merkezi Abdurrahman Kara Bulvarı'nda meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, otomobil ile hasta nakli yapan ambulans, kavşakta çarpıştı. Kazada, ambulans ve otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan 2 yolcu hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.