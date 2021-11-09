İhlas Haber Ajansı

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Otomobil ambulansa çarptı: 4 yaralı

Kütahya’da otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kütahya'da otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, şehir merkezi Abdurrahman Kara Bulvarı'nda meydana geldi.


Alınan bilgiye göre, otomobil ile hasta nakli yapan ambulans, kavşakta çarpıştı. Kazada, ambulans ve otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan 2 yolcu hafif şekilde yaralandı.


Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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