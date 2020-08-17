İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil elektrik direğine çarptı: 4 yaralı

Kütahya’da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kütahya'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, Sultanbağı Mahallesi Sultanbağı Caddesi üzerinde meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Mehmet Furkan O. idaresindeki 43 ABT 068 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.Sürücü ile araçtaki Mehmet O., Ahmet Taha Ü. ve Talha A. yaralandı.


Yarılar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.