Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, Gediz-Muratdağı karayolunun 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gediz istikametinden Muratdağı yönüne gitmekte olan İ.G. yönetimindeki 52 FK 998 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen M.A. idaresindeki 45 FJ 718 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 45 FJ 718 plakalı hafif ticari araçta bulunan Emine Akagündüz hayatını kaybederken, M.A., Ş.A. ile 52 FK 998 otomobilde araçta bulunan R.B.,İ.G., H.Ö. ve Y.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulans ile Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk tedavilerinin ardından R.B. ile İ.G. Kütahya Evliye Çelebi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılırken, diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.