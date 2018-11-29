Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Haşim Benli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.Y. (43) yönetimindeki 43 U 7285 plakalı otomobil ile A.E.O. (22) idaresindeki 43 AAJ 771 plakalı motosiklet çarpıştı.Kazada motosiklet sürücüsü A.E.O. yaralandı. Yaralı A.E.O., 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. (Tİ - EFE)