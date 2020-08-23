İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Kaza, Tavşanlı-Tunçbilek Karayolu Kayaarası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akman idaresindeki 43 FK 020 plakalı otomobil, Alper Pınar'ın yönetimindeki 43 ABM 807 motosikletle çarpıştı. Kazada, sürücüler olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada otomobilde bulunan Hatice ve Hanife Akman yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.