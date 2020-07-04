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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kütahya’nın Emet ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ve yanındaki arkadaşı yaralandı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ve yanındaki arkadaşı yaralandı.


Kaza, Emet ilçesi Orman İşletme Müdürlüğü yanında bulunan ışıklarda meydana geldi.


Alınan bilgiye göre, Ümit. K.'nin kullandığı 43 FE 248 plakalı otomobil ile Şükrü T. idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı.


Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Motosiklet sürücüsü Şükrü T. ve arkasında oturan İsmail Ç., Emet Doktor Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılardan İsmail Ç., Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine, Şükrü T. ise Kütahya Evliya Çelebi Egitim Ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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