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Otomobil tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

Kütahya’da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kütahya'da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Kütahya-Eskişehir karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi.


Alınan bilgiye göre, Eskişehir'den Kütahya istikametine gelmekte olan Özden Işıklar yönetimindeki 26 ABV 823 plakalı otomobil, B.H. idaresindeki 64 KZ 990 plakalı tıra arkadan çarptı.


Kazada yaralanan otomobil sürücüsü sıkıştığı çıkarılarak ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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