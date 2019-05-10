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Otomobil tıra çarptı: 1 yaralı

Kütahya’da, otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kütahya'da, otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Tavşanlı ilçesi Kuruçay beldesinde meydana geldi. Belde içerisinde yolun dar olması nedeniyle Hasan Kumru yönetimindeki 43 DV 795 plakalı otomobil, karşıdan gelen İbrahim Yaşar yönetimindeki 61 K 1489 plakalı tıra arkasından çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü Hasan Kumru yaralandı. Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Jandarma Merkez Karakol ve Jandarma Trafik ekipleri başka kazalar yaşanmaması için kaza alanında önlem alırken, olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

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