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Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

Kütahya’nın Emet ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.


Kaza, Emet Kütahya yolunun Düşecek köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Erol yönetimindeki 43 NT 566 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle taklalar atarak 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. 112 Acil Servis ekipleri ve bölgede bulunan Orman muhafaza memurlarının yarım saatlik çalışmasıyla 50 metrelik uçurumdan çıkarılan sürücü Mehmet Erol, Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Durumu ağır olan Mehmet Erol'un, Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından, Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi'ne sev edildiği bildirildi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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