Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, yol kontrolü sırasında yapılan aramada otomobilde 7, 37 gram bonzai ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Tavşanlı-Domaniç yolu üzerinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulama kapsamında 32 araç ve 50 şahıs sorgulandı. Uygulama neticesinde bir şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada, daralı ağırlığı 7,37 gram bonzai ele geçirilirken konuyla ilgili 3 şahıs hakkında TCK 191 kapsamında yasal işlem yapıldığı bildirildi.