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Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kütahya’nın Domaniç İlçesinde otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Domaniç İlçesinde otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti. Kaza, Domaniç-Tavşanlı Karayolu İlçe sahası yakınlarında meydana geldi.


Alınan bilgiye göre, Yıldıray Aydın idaresindeki 43 YD 572 plakalı otomobil, Domaniç-Tavşanlı Karayolu İlçe sahası yakınlarında seyir halindeyken yol üzerinde bulunan henüz kimliği belirlenemeyen bir kişiye çarptı.


Ağır yaralı olan şahıs, 112 acil servis ekiplerince kaldırıldığı Domaniç İlçe Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

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