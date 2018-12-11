Oyuncak ve kıyafetler Van'daki çocuklara

Türkiye'nin dört bir yanından gönüllü üyelerden oluşan “InterTurkey Gönül Treni 2” kapsamında 27 Ocak'ta yola çıkacak olan gezginler Van'daki çocuklara oyuncak ve kıyafet ulaştıracak.

İlkini geçen yıl Doğu Ekspresi ile Kars'ta gerçekleştiren gönüllü üyeler bu yıl Van'daki çocukların yüzünde tebessüm, kalplerinde umut olmak için Van Gölü Ekspresi ile yola çıkıyor.

Türkiye'nin her bir köşesinden yaklaşık 150 gezginin geçen yıl Kars'a giderek çok sayıda çocuğun kıyafet, kırtasiye ve oyuncak ihtiyacını karşıladığını kaydeden InterTurkey Başkanı Rotinda Ezel, bu yıl da 180 gezginin Van Gölü Ekspresi, çok sayıda gezginin de otostopla çocuklar için yola düşeceğini söyledi.

Sırt çantalarında çocuklar için oyuncak, kıyafet, kırtasiye malzemeleri taşıyacak gezginlerin bir kısmının da otostopla ulaşımını sağlayacağına dikkat çeken Ezel, “Kars'ta çok sayıda çocuğun gülümsemesine vesile olduğumuza inanıyoruz. Şimdi çocukların gözlerinde aynı mutluluğu ve umudu görmek için yine yola çıkıyoruz. Bu kez etkinliğimizi Van'da gerçekleştireceğiz. Van Gölü Ekspresi ile ulaşımı sağlayacağımız yolculuğumuzda 3 vagon gönüllü üyelerimize ayrılmış olacak. Öte yandan birçok gezgin arkadaşımız da sırt çantalarında taşıdığı oyuncaklarla otostop çekerek Van'a gelecek” dedi.

“Oyuncak ve kıyafet desteğine ihtiyacımız var”

Gönüllülük esasıyla hareket edilen projede daha fazla çocuğun gülmesi için destek beklediklerini kaydeden Rotinda Ezel, “Tüm etkinliğimiz gönüllülük esasına dayalı, hiçbir şekilde para kabul etmiyoruz. Dileyen herkes bize katılabilir. Gelmek isteyip gelemeyenler ise oyuncak, kıyafet ve kırtasiye malzemeleri noktasında bize destek olabilir. Desteklerini bize ulaştırmak isteyenler için İzmir, Ankara, Denizli, Muğla, Erzurum, Yalova, Van, Bursa, Aydın ve İstanbul illerinde toplama merkezleri oluşturduk. Toplama merkezleri hakkında bilgileri grubumuz sosyal medya hesaplarından öğrenebilirler” diye konuştu.(EFE)