Oyuncaklar, Isparta'daki çocuklar için yola çıkıyor

Sosyal medya grupları Gezgin Akademi, EgedeCamp ve Hatay Gezgin Kolektif, Isparta'daki çocuklar için yola çıkıyor.

Türkiye'nin dört bir yanından gönüllü üyelerden oluşan Gezgin Akademi, “Oyuncaklar Isparta”da sloganıyla başlattığı oyuncak ve kıyafet kampanyası kapsamında Göller Ekspresiyle 11 Ocak'ta Isparta'daki çocuklara oyuncak ve kıyafet ulaştıracak.

2016 yılından bugüne Mardin, Kars, Van ve Hatay illerinde yaklaşık 3 bin çocuğa kıyafet ve kırtasiye desteğinde bulunan gezginler bu kez Isparta'da çocukların yüzünü güldürecek.

Gezgin Akademi yöneticilerinden Özge Kıvrık etkinlik kapsamında 11 Ocak'ta Isparta kent merkezi, 12 Ocak'ta ise Isparta'ya bağlı Sütçüler ilçesinde çocuklarla bir araya gelineceğini kaydetti.

Gezgin Akademi'nin gönüllülük esasıyla yardımlaşma ve paylaşma odaklı etkinlikler düzenlediğini belirten Kıvrık, “Akademi olarak ilk etkinliğimizi 2016 yılında Mardin'deki mülteci ailelerin çocuklarına yönelik gerçekleştirdik. Bu yıl Isparta'da EgedeCamp ve Hatay Gezgin Kolektif grupları iş birliğinde gerçekleştireceğimiz etkinliğin ilk gününde yine dezavantajlı gruplar içerisinde sayılan mülteci ailelerin çocukları ve yetim çocuklarımızla bir araya geleceğiz. 2 gün sürecek etkinliğimizde yaklaşık 500 çocuğumuza ulaşmış olacağız” dedi.

Yaklaşık 500 çocuğun kışlık kıyafet, kırtasiye ve oyuncaklarının gönüllüler aracılığıyla alındığını kaydeden etkinlik sorumlularından Ümit Çetinkaya, “Etkinliğimizin ikinci gününde Sütçüler Kaymakamımız Sayın Göktuğ Kaan Ayaz'ın destekleriyle Sütçüler ilçesindeki çocuklarla bir araya geleceğiz. Çocuklarımıza kışlık kıyafetlerin yanı sıra oyuncak ve kırtasiye malzemeleri de ulaştıracağız. Geleceğin ışığı ve aydınlık yarınlarımızın teminatı çocuklarımız için memleketin her köşesi bizim ilkesini şiar edinen bizler yarının büyükleri çocuklarımızın yüreğine umut, yüzlerine tebessüm olmayı hedefliyoruz. Biliyoruz ki bu bir bayrak yarışı ve bu bayrağı bizden devralacak olanlar yine bizim çocuklarımız olacaktır. Projemiz için bize imkan sunan ve bizden desteklerini esirgemeyen Sütçüler Kaymakamımız Sayın Göktuğ Kaan Ayaz'a teşekkür ederiz” diye konuştu.

Proje sayesinde Türkiye'nin dört bir yanında güzel yürekli insanlarla bağ kurduklarını ifade eden etkinlik sorumlularından Şule Gündüz, “Türkiye'nin birçok ilinden hiç tanımadığımız insanlarla hiçbir çıkarımız olmadan tek bir sebep için yola düşeceğiz o da çocukları mutlu etmek, yüzlerindeki sıcacık gülüşlerin sebebi olmak” diye konuştu.

10 yıl aradan sonra yeniden sefere başlayan Göller Ekspresi'nin tanıtımına da destek vermeyi amaçlayan gezginler Göller Ekspresi ile 10 Ocak'ta İzmir'den yola çıkacak.