Özbekistan sağlık turizm acentelerinden hastane ziyareti

Özbekistan'dan Sağlık Turizm Acenteleri Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Özbekistan'ın önemli seyahat acenteleri, sağlık turizmi çerçevesinde ülkelerinden Türkiye'ye hasta göndermek amacıyla İl Kültür ve Turizm Müdürü Zülkarni Yeldemez ve Hastane Müdürü Yusuf Kargılı ile birlikte hastanede çeşitli incelemelerde bulundular.(EFE)