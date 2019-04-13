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Özçelik'ten Başkan Işık'a 'Hayırlı olsun' ziyareti

Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Sinan Özçelik, Kütahya Belediye Başkanı Prof.

Dr. Alim Işık'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.


Özçelik ve beraberindeki heyet, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Kütahya Belediye Başkanlığına seçilen Prof. Dr. Alim Işık'ı makamında ziyaret etti.


Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarete Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Sina Özçelik'e Kütahya Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Akkoç da eşlik etti.


Başkan Işık, ziyaretleri sebebiyle Özçelik ve Akkoç'a teşekkür etti.

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