(Özel) Bisiklet tamircisi kız kardeşler

Kütahya'da 18 yıldır bisiklet tamirciliği yapan kız kardeşler, ustalıklarıyla adeta erkek meslektaşlarına taş çıkartıyor.

Yenidoğan Mahallesi Ragıp Gümüş Pala Caddesi'ndeki 'Çilem Bisiklet' adlı dükkanlarına müşterilerin getirdiği bisikletleri tamir eden 1 çocuk annesi 40 yaşındaki Gülom Çavdır ile kardeşi 2 çocuk annesi 41 yaşındaki Güner Akkaya, işlerini severek yaptıklarını söylediler.

Gülom Çavdır, kadınların her alanda çalışabileceğini belirterek, "18 yıldır bu işle uğraşıyorum. İşimi severek yapıyorum. Kadınlar için hiçbir şey zor değildir. Mesleğime alıştım.Kız kardeşimle birlikte çalışıyoruz. İş yerimize ilk kez gelenler bizleri bisiklet tamir ederken görünce çok şaşırıyorlar. Devamlı müşterilerimiz ise bize alıştı" dedi.

Çavdır, bilhassa hevesli olan bayanlara bisiklet tamirciliğini öğretmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Ablasıyla birlikte bisiklet tamir eden Güner Akkaya, "Babam vefat ettikten sonra ablam yalnız kaldı. Ben de ablama yardım etmeye başladım. Kısa sürede bu mesleği öğrendim. Ben de ablam gibi 18 yıldır bisiklet tamir ediyorum" diye konuştu.

Akkaya, "Kadınlar istedikten sonra her şeyi başarabilirler, bundan eminim" şeklinde konuştu.

Akkaya, 2001 yılında vefat eden babaları Ali İhsan Kaya'dan kendilerine kalan bisiklet tamirci dükkanında baba mesleğini kardeşi ile birlikte yıllarca sürdürmeye kararlı olduklarını ifade etti.