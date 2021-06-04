(ÖZEL) Çevreci örnek iş adamı

Kütahya'nın yerli ailelerinden olan 61 yaşındaki Büyükuğur, Ali Paşa Mahallesi Merdivenli Sokak'taki ofisinin girişine saksılarla yaz çiçekleri ektirerek güzel bir görüntü oluşturdu. Büyükuğur, daha sonra esnafın da isteği üzerine sokağın orta refüjlerine aynı çiçekleri ektirmesi takdirle karşılandı.

Ofisini dostlarıyla buluşma ve sohbet evi şeklinde de kullandığını belirten Mehmet Büyükuğur, "Ben doğayı ve çiçekleri seven bir kişiyim. Ofisimin giriş kısmına saksılara çiçek diktirdim. Güzel bir görüntü oluştu ve çevredeki esnaf arkadaşlar sokağa da aynı şekilde çiçek ektirmemi istediler. İzmir'den getirttiğim Petunya ve mevsim çiçeklerini de sokağa diktirerek güzel bir görünüm kazandırdım. Bunun maliyeti bana yaklaşık 10 bin TL. Ayrıca, bu çalışmamda destek olan Kütahya Belediyesi'ne de teşekkür ederim" diye konuştu.

Merdivenli sokağı esnafları ise, Büyükuğur'a minnettar olduklarını ve bu sayede işlerinin açıldığını ifade ettiler.