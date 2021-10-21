(ÖZEL) Çiftçilere dağıtılan 120 bin lavanta fidesi toprakla buluşuyor

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan lavanta projesi kapsamında, Kiçir köyündeki çiftçilere 120 bin adet lavanta fidanı dağıtıldı.

Kiçir köyünde düzenlenen lavanta fidesi dağıtımına, Simav Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, Kiçir Köyü Muhtarı Rauf Buhan, vatandaşlar ve çiftçiler katıldı.

Simav Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, lavanta bitkisi yetiştirme projesine 2016 yılında Kestel ve Yeşilköy'de 80 dekar alanda başladıklarını ifade etti. Lavanta bitkisinin özellikleri ve ilçedeki ekonomik getirilerini anlatan Tokdemir, “Kiçir köyünde 2021 yılı Kütahya Özel İdaresi bütçesinden 120 dekar alan için lavanta projesi yaptık. 120 bin adet lavanta fidesini çiftçilerimize dağıttık. Lavanta bitkisi yaklaşık 35 yıl toprakta kalabilen çok yıllık aromatik bir bitkidir. Hem yağı ve suyu çıkarılıp değerlendiriliyor, hem de arıcıların tercih ettiği ve turizm potansiyeli olan bitkidir. Bu sebeple çiftçilerimiz tarafından tercih edilmektedir. 1070 rakımlı Kiçir köyümüzde, soğuğa dayanıklı olan lavanta bitkisinden çok iyi derecede verim elde edileceğini düşünüyorum” dedi.

Kiçir Köyü Muhtarı Rauf Buhan, hazırlanan proje kapsamında 120 dekar arazide lavanta dikimi gerçekleştireceklerini ifade etti. Muhtar Buhan, “Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü ile birlikte çiftçilerimize lavanta fidelerinin dağıtımı yapıldı. 120 bin lavanta fidesini 1070 rakımlı Kiçir köyündeki 15 kişilik ekibimizle 120 dekarlık alanda toprakla buluşturacağız” diye konuştu.

120 dekarlık alanda uygulanacak olan projenin 10 dekarlık bölümünde lavanta bitkisi yetiştireceğini belirten üretici Ahmet Kurnaz, "Allah deval vermesin, emeği geçen herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.