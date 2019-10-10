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Özel çocuklar için Spor Şenliği

Hisarcık Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Yavuz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören çocuklara yönelik Spor Şenliği düzenlendi.


Kapalı Spor Salonunda düzenlenen spor etkinliğinde 8 özel çocuğa Antrenör Ahmet Takmak nezaretinde önce kültürfizik hareketleri yaptırıldı. Daha sonra masa tenisi, sokak basketbolu, penaltı atışı ve bilek güreşi müsabakaları gerçekleştirildi. Müsabakalar sonunda şenliğe katılan tüm çocuklara Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yılmaz Uçar, Rehber Öğretmen Burçin Çelik, Beden Eğitimi Öğretmeni Samet Çelik, Antrenör Ahmet Takmak ve Yavuz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi sahibi Hakkı Yavuz tarafından madalya ve tişört hediye edildi.

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