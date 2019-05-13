Özel çocuklar ve aileleri gönüllerince eğlendiler

Özel Çocuklar Bahar Şenliği düzenlendi. Kurulan alanlarda etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendiler.

Dumlupınar Üniversitesi Germiyan Kampüsünde düzenlenen şenliğe, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve veliler katıldı. Zihinsel ve mental engelli 250 kadar çocuğu bir araya getiren şenlikle çocuklar 1 gün de olsa özgürce eğlendirdiler. İp atlama, resim yapma, seksek gibi birbirinden farklı oyun alanlarının yer aldığı etkinlikte çocuklar, keyifli anlar yaşarken, müzik topluluğunun söylediği şarkılar ile doyasıya eğlendiler. Ailelerin de eşlik ettiği şenlikte üniversite bünyesindeki diğer topluluk, dernek ve sivil toplum kuruluşlarıda destek verdi. Şenlikte, çocukların eğitim gördüğü kurumların idarecileri açtıkları stantlar ile çocuklara meşrubat, yiyecek ikramında bulundular. Engelsiz Hayat Topluluğu üyesi gençlerin engelli çocuklarla yakında ilgilendiği programda, potokol üyeleri çocuklarla yakıdan ilgilendi, onlarla sohbetti.

Etkinliğin bu sene Kütahya Valiliği bünyesinde gerçekleştiğini söyleyen DPÜ Rektörü Remzi Gören "Bu şenliği velilerimiz ve öğrencilerimiz ile 4'ncüsün düzenliyoruz. Bu sene Kütahya Valiliğimiz bünyesinde yapılan bu etkinliğe üniversitemizde Engelsiz hayat topluluğu ile birlikte 7 topluluk etkinlikte yer alıyor. Dezavantajlı öğrencilerimizin el kaslarını geliştirmeleri için çeşitli etkinlikler var. Ulusal çapta gerçekleştirilebilecek bir etkinlik haline geldi" dedi.

Amaçlarının engelli olan ve engelli olmayan çocukların birlikte bir şeyler başarabildiğini göstermek olduğunu söyleyen DPÜ Engelsiz Hayat Topluluğu Koordinatörü Süleyman İleri "Şuan 5 özel eğitim kurumu ve 2 tanede mesleki özel eğitim okulu burada bizimle. Çocuk şenliğine yaklaşık 250 öğrenci var. Kurmuş olduğumuz 30 farklı oyun alanımızda zihinsel oyunlar, el becerisi oyunlarımız var. Burada amacımız engelli olan ve engelli olmayan bireylerin birlikte kaynaşmaları ve bir şeyleri yapabildiğini gösterebilmek. Yılda Bahar ve Kış şenliği 2 defa yaptığımız bu etkinliklerde istiyoruz ki çocuklar bir gün değil her zaman engelli olan ve olayan çocuklar yaşayabilsinler ve eşit olsunlar" diye konuştu.