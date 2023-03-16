Özel çocuklardan deprem bölgesine oyuncak

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sonrası yardımlar devam ediyor.

Mülayim Dede Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndan deprem bölgesindeki çocuklar için oyuncaklar üretiliyor.

Mülayim Dede Özel Eğitim Uygulama Okul Müdürü Halil Muslu, "Mülayim Dede Özel Eğitim Uygulama Okulu olarak depremzede çocuklar için uyku arkadaşı oyuncak üretimi yapıyoruz. Depremi yaşayan çocuklarımızın uyku sorunu çektiği bilinmekte, bir nebze olsun tasarladığımız oyuncaklarla onların yüzünü güldürmek amacımız. Bunun için kumaş, dolgu elyaf vb. ihtiyacımız var. Pamuklu kumaş, penyeler, giyilmiş rengi solmamış çok deforme olmamış kıyafetleri bile değerlendireceğiz. Çocukların hoşuna gidebilecek renklerde olursa çok daha iyi olur. Şimdiden yardım edecek olanlara teşekkür ederiz" dedi.