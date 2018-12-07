Özel çocukların dilekleri gerçekleşti

Kütahya'da Çinikent Özel Eğitim İlkokulu/Ortaokulu ile Kütahya Genç İş Adamları Derneği´nin birlikte yürüttüğü “Bir Çocuk Bir Dilek” isimli Sosyal Sorumluluk Projesi hediye töreni gerçekleştirildi.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Salonu´ndaki törene Vali Yardımcısı Arif Yalçın, İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Muhsin Kaymak, Şube Müdürleri Ali Küçükçakır, İbrahim Sak, Mustafa Ağca Okur, Kügiad Başkanı Zafer Bintepe, Yönetim Kurulu Üyeleri, veli ve öğrenciler katıldı.

Proje ile ilgili bilgi veren Çinikent Özel Eğitim Okulu Öğretmeni Yasemin Altun, “ Okulumuzdaki özel çocukların yüzünü güldürmek amacıyla tüm öğrencilerden bir dilek tutmalarını, gerçekleşmesini istedikleri dilekleri yazıp okulda hazırlanan dilek ağacına asmaları sağlanmıştır. Çocuklarımızın dilekleri KÜGİAD Yönetim Kurulu´nun sponsorluğunda gerçekleştirilmiştir. Bu anlamlı projede emeği geçen tüm veli, öğretmen ve gönüllülere teşekkür ediyorum” dedi.(EFE)