(Özel) Demiryolunun güvenliğini İHA'lar sağlıyor

Drone hizmetleri sunan firmanın Genel Müdürü İbrahim Çalışkan, proje kapsamında, 375 kilometrelik demiryolu hattının bilhassa hırsızlık olaylarına karşı havadan güvenliğinin sağlandığını ifade etti. Projenin Türkiye'de ve dünyada bir ilk olduğunu belirten Çalışkan, "275 gün 24 saat boyunca sahada İnsansız Hava Araçları sistemlerimiz ve İHA pilotlarımız ile 375 kilometre uzunluğundaki Eskişehir-Kütahya-Balıkesir demiryolu hattının havadan drone hizmetleri anlamında güvenlik hizmetini sağladık. Bu süreçte 55 bin 689 dakika havada kalma süresi, 24 bin 820 kilometre uçuş mesafesi ve toplam 2 bin 694 sorti uçuş ile görevimizi başarıyla tamamladık. 275 gün 24 saat yürüttüğümüz proje kapsamında demiryolu üzerinde 22 şüpheli araç ve 17 şüpheli şahıs tespit ettik.Kolluk kuvvetleri ile ortaklaşa yürütülen operasyonlarda şüpheli şahıs ve araçlar anlık olarak haber merkezine bildirildi. Bu süreçte İnsansız Hava Araçları sistemlerinin güvenlik sektöründe ne kadar verimli bir araç olduğunu kanıtladık. Dünyada ilk kez yapılan bir hizmeti başarıyla tamamlamanın gururunu yasıyoruz" diye konuştu.

Çalışkan, zanlıların özellikle demiryolunun güvenliği için kullanılan bakır malzemeleri çalmaya teşebbüs ettiğini dile getirdi.

"İlk defa gerçekleştirilen tatbikat başarıyla tamamlandı"

Bu arada, Kütahya'nın Yoncalı Mevkii'ndeki demiryolunda bir tatbikat düzenlendi. Senaryo gereği demiryolunda hırsızlık girişiminde bulunan bir kişi İnsansız Hava Aracı ile tespit edildi. Firma çalışanları, söz konusu bölge hırsızlık zanlısı olduğunu belirterek, yardım talebinde bulundu. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. İlk defa gerçekleştirilen tatbikatın başarıyla tamamlandığı belirtildi.