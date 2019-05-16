Özel eğitim öğrencileri hayallerini uçurdu

Kütahya'nın Simav ilçesinde motivasyon otobüsüyle yapılan eğitim seminerleri devam ediyor. Simav Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, hayallerini model uçakların kanatlarına yazarak uçurdu.

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Meslek Yüksek Okulu (MYO) Öğretim Görevlisi Kudret Armağan tarafından hazırlanan proje kapsamında, Gölcük Yaylası'nda Engelliler Haftası münasebetiyle motivasyon otobüsüyle bir etkinlik düzenlendi. Simav Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, hayallerini model uçakların kanatlarına yazarak uçurdu. Simav'a 20 kilometre uzaklıkta bulunan bin 450 rakımlı Gölcük Yaylası'na gelen öğrenciler, gönüllerince eğlendi.

Dumlupınar Üniversitesi Simav Meslek Yüksek Okulu İnsan Kaynakları Bölümü Öğretim Görevlisi Kudret Armağan, "Motivasyon otobüsümüzle bugün Simav Özel Eğitim Okulu öğrencilerimizi alıp, bulundukları sınıf ortamlarından otobüsümüze misafir ettik. Kısa bir yolculuktan sonra bin 450 rakımlı Gölcük Yaylasında, motivasyon eğitimlerimizi gerçekleştirdik, onlara enerjilerimizi yürekten sevgimizle birlikte ağırladık. Öğrencilerimiz okullarına bırakacağız, ancak motivasyon otobüsü yolculuğuna devam edecek” dedi.

Simav Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Tayyar Madak ise “Bugün Simav Meslek Yüksek Okulu tarafından hazırlanan olduğu motivasyon eğitimi etkinliğine Simav Özel Eğitim Okulu olarak katıldık. Öğrencilerimiz yapmış oldukları uçaklara hayallerini yazdılar ve bin 450 rakımlı Gölcük Yaylasından uçurdular. İnşallah öğrencilerimizin bütün halleri gerçekleşir. Yapılan bu etkinliğin 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda olması daha anlamlı ve bizi onurlandıran bir çalışma oldu” diye konuştu.