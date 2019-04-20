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Özel eğitim öğrencilerinden hatıra ormanı

Kütahya’nın Simav ilçesindeki Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, "Arkadaşım Olur musun” hatıra ormanına 500 sedir fidanı dikti.

Kütahya'nın Simav ilçesindeki Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, "Arkadaşım Olur musun” hatıra ormanına 500 sedir fidanı dikti.


Simav Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Yeşilköy, kayraklı mevkisinde hazırlanan araziye proje kapsamındaki 70 özel eğitim öğrencisiyle, proje destekçisi 30 öğrenci tarafından fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi.


Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Orman İşletme Müdürü Osman Aksoy, öğretmen, ve velilerin katıldığı, arkadaşım olur musun hatıra ormanı projesinden çok mutlu olduğunu söyleyen öğrenci İsmail Akbudak, “Benim de bir fidanım oldu, bu etkinliği düzenleyen öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum” dedi.

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