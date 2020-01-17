Özel eğitim öğrencisi karne sevincini evinde yaşadı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, karaciğer nakli yapılarak evde eğitim gören ilkokul ikinci sınıf öğrencisi Furkan Kasım Kayman, karne sevincini evinde yaşadı.

Simav Gülizar Eren İlkokulu ikinci sınıf öğrencisi Kasım Furkan Kayman (8) karnesini öğretmeni Nazife Akyol'un elinden aldı. Karşılıklı hediyelerin verildiği ve duygulu anların yaşandığı ev ortamına, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Atalay, Gülizar Eren İlkokulu Müdürü Ali Uluer, Rehber Öğretmen Süheyla Deniz Karaoğul da katıldı. Simav İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Atalay, velinin başvurusu, Rehberlik Hizmetleri'nin vermiş olduğu rapor, okul müdürlüğü ve öğretmenlerin gayretleri neticesinde, öğrencinin devletin şefkat ve merhamet elinden faydalandığını ifade etti.

Kasım Furkan'ın annesi Ergül Kayman, “Bir dönem boyunca evimize gelen öğretmenimiz Nazife Akyol'dan ve Devletimizden Allah razı olsun. Önceleri çok kaygılanmıştık, geçen yıl çok rahatsızlandığı için bu projeye başvuru yaptık. Sonucundan ve öğretmenlerimizden çok memnun olduk” dedi.

Kasım Furkan'a evde eğitim veren öğretmen Nazife Akyol, “Eğitim öğretim yılının ilk yarısının son günü olan bugün karne günündeyiz. İlk önce Furkan'ın karnesini vermek için, hep birlikte evlerine geldik. Furkan'la gurur duyuyorum, harika bir öğrenci, çok başarılı, kendisine karnesini takdim edeceğiz” dedi.

Karnesini evinde alan özel eğitim öğrencisi Kasım Furkan Kayman, “Birinci dönem karnemi getirdiler. Çok başarılı olduğum için öğretmenime teşekkür ediyorum. En kısa zamanda okuluma gitmek istiyorum” diye konuştu.

Gülizar Eren İlkokulu Rehber Öğretmeni Süheyla Deniz Karaoğul, hiçbir öğrencinin eğitimin dışında kalmaması politikasından dolayı, sağlık problemi olan Kasım Furkan'ın evde eğitim alacak koşulları taşıdığını belirtti.

Gülizar Eren İlkokulu Müdürü Ali Uluer, “Geçen yıl 1'inci sınıf öğrencimiz olan Furkan Kasım, bu sene kendi evinde 2'inci sınıfa devam etmektedir. Karaciğer nakli olması sebebiyle evde eğitim alması gündeme geldi. Proje kapsamında, rehberlik servisimiz ve sınıf öğretmenimiz bir anne şefkatiyle ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Birinci dönemin son gününde öğrencimize karnesini vermeye geldik. Kendisiyle gurur duyduğumuzu başarılı öğrencimizin ülkesine, ailesine faydalı birey olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kasım Furkan'ın eğitim öğretim konusunda istekli ve çok becerili olduğunu söyleyen öğretmen Nazife Akyol, böyle bir öğrencisi olduğu için çok şanslı olduğunu dile getirdi.

Simav İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Atalay tarafından öğrenciye başarı dilekleri iletilirken, öğretmenleri ile okul idaresine teşekkür edildi.