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Özel Eğitim Ortaokulu öğrencilerinden Rektör Uysal'a ziyaret

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Kazım Uysal, Çinikent Özel Eğitim Ortaokulundan gelen öğrencilerle buluştu.


Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede Çinikent Özel Eğitim Okulu Müdürü Mustafa Çolak, Özel Eğitim Öğretmeni Esra Dönmez ve öğrenciler yer aldı. Rektör Kazım Uysal, 6. sınıf öğrencilerinin okul dergisi için hazırladıkları soruları yanıtlarken üniversitede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.


Ziyaretin sonunda Müdür Çolak, Prof. Dr. Uysal'ı Üniversitenin kazandığı Engelsiz Üniversite ödüllerinden dolayı tebrik etti ve çalışmalarında başarılar diledi. Rektör Uysal da, Çolak, Dönmez ve öğrencilerinin ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

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