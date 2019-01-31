(Özel haber) Gediz'de Afrikalı futbolcular ilgi odağı oldu

Kütahya Süper Amatör Futbol Ligi'nde mücadele eden Uluoymak 1 Eylül Spor'da oynayan Afrikalı 2 futbolcu ilçe halkının ilgi odağı oldu. Süper Amatör Futbol Ligi'nde şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig'e yükselmeyi hedefleyen Uluoymak 1 Eylül Spor, kadrosunu Malili oyuncularla güçlendirdi.

Kulüp Başkanı Muhittin Ertürk'ün transfer çalışmaları çerçevesinde yapmış olduğu girişimler sonucunda Malili İbrahim Sisokko ve Abouakar Fadoua Tounkara'yı 2018-2019 sezonunda takıma kazandırdı. Bu iki futbolcu Gediz'de yaşayan ve bir futbol takımında oynayan ilk yabancı uyruklu futbolcu olma özelliğini de taşıyor. İbrahim Sisokko ve Abouakar Fadoua Tounkara attığı gollerle takıma güç kazandırarak aynı zamanda Gediz stadında taraftar sayısını yükseltip, boş transfer olmadıklarını gösterdiler. Oynadıkları futbolla lige renk katarak hem futbolseverlerin hem de camide gören vatandaşların sempatisini kazandılar.

Ağustos ayından bu yana Gediz'de bulunan İbrahim Sisokko Türkçe öğrenmeye başladığını belirterek Türkçe olarak,

“Kütahya güzel, Gediz çok güzel. İnsanlar misafirperver. Türkleri çok seviyorum” dedi.

Muhittin Ertürk: "Gedizli gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak istiyoruz"

Uluoymak 1 Eylülspor Kulübü olarak Malili 2 futbolcuyu sahiplendiklerini belirten Kulüp Başkanı Muhittin Ertürk, “Kulüp olarak Kütahya ve Gediz'de ilklere imza atmış olduk. Kendileri burada mutlular bizi de mutlu ettiler. İlçemize bir renk geldi heyecan geldi. Gediz'de oynadığımız maçlarda 700-800 kişi bu kardeşlerimizi izlemeye geliyorlar. Kulübümüz Uluoymak 1 Eylül spor kulübü, Süper Amatör'de mücadele eden tek Gediz takımı. Gedizli gençlerimizi kötü alışkanlıklardan koruyarak spora yönlendirmek için yönetim olarak takım olarak elimizden geleni yapıyoruz. Biz

inşallah örnek oluruz, diğer kulüplerimiz de aynı başarıyı gösterirler” dedi.

Ayhan Keskin: "Gediz ile Mali arasında bir köprü oluşturduk"

Malili futbolcuların kısa sürede uyum sorununu aşarak takımla kaynaştığını ifade eden Antrenör Ayhan Keskin, “Futbolcularımız İbrahim Sisokko ve Abouakar Fadoua Tounkara Mali'den geldiler. Sisokko Ağustos ayı içerisinde Gediz'e geldi, bizimle beraber olmak istediğini söyledi. Bir aile ortamı olduğu için kulüp başkanımız Muhittin Ertürk ile beraber İbrahim Sisokko'nun transferini gerçekleştirdik. Kısa süre içerisinde takım arkadaşlarıyla kaynaşma içerisine girdiler. Kendisinden çok memnun kaldık. İlk yarıda 15 maçta 15 gol attı. Gediz'de herkes tarafından tanınan ve sevilen bir futbolcu oldu. Artık onu futbolcu olarak görmüyoruz. Gediz'den bir vatandaş kardeşimiz olarak görüyoruz. Daha fazla seyirci çekmeye başladık. Yaklaşık şu anda müsabakalarımızı 1000 kişi seyrediyor. İbrahim Sisokko geldikten sonra onun da yakın arkadaşı olan Aboubakar'ı İstanbul'dan çağırdık. O da ön libero mevkinde oynuyor. Onunda şu an lisans işlemlerini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Amacımız futbolla beraber Süper Amatör'de iyi futbol seyrettirmek. Gençler arasında güzel bir kaynaşma iyi bir arkadaşlık ortamı oluşturmak. Aynı zamanda üniversiteden gelen öğrencilerimiz var. Onlara da Gediz'e uyum sağlamalarında yardımcı oluyoruz. Burası bir aile ortamı, futbolu bıraktıktan sonra bizleri unutmayacaklarını düşünüyoruz. Bu şekilde de Gediz ile Mali arasında bir köprü oluşturduk. Onlara her şekilde elimizden geldiğince maddi ve manevi olarak yardımcı oluyoruz. Onlar da Müslüman oldukları için bizi daha fazla benimsiyorlar. Daha fazla saygı gösteriyorlar. Biz onları çok seviyoruz. Transferde emeği geçen Başkanımız Muhittin Ertürk'e, İzmir'den Sisokko'yu buraya getiren Ekrem hocamıza da çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Gediz kültürüne çok kısa zamanda adapte olan Malili futbolcular sarımsaklı tarhana çorbası ve dibek kahvesine bayılıyorlar.