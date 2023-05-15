Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde özel hijyen eğitimi verildi.

Tavşanlı İlçesi Anadolu İmam Hatip Lisesinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim ve Öğrenim Kurumları bünyesinde faaliyet gösteren kantin ve yemekhane gibi gıda işletmelerinde çalışmakta olan personel için, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Sağlık Alanı Öğretmeni Süleyman Çakmak, İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli Ebe Fatma Baskın ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli Veteriner Hekim Tansel Ayköse tarafından , ‘'Özel Hijyen' konulu eğitim Tavşanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Okulu toplantı salonunda verildi.