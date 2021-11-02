(ÖZEL) Kalkan Göleti yüzde 100 doldu

Kütahya bölgesi genelinde gölet ve barajlardaki suların azalmasına rağmen, Simav'ın Şenköy yakınlarındaki Kalkan Göleti'nin suyu doldu taştı.

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kalkan köyünün tarım arazilerini sulayan göletin su seviyesinin son yağışlarla birlikte yüzde 100 dolu olduğu görüldü. Özellikle amatör balıkçıların uğrak yeri olan göletteki su seviyesinin, çiftçilerin bilinçli sulama yapmasıyla doluluğunu koruduğu belirtiliyor.

Kalkan Köyü Muhtarı İsmail Ayan, çiftçilerin suyu düzenli kullandıklarını belirtti. Muhtar Aya, “Tarım arazilerinde suyumuz yeterli olup, barajımızdaki su seviyesi en yüksek durumdadır” dedi.

Simav Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner de, çiftçilere yönelik düzenli su kullanımı bilinçlendirme toplantılarından olumlu sonuçlar aldıklarını ifade etti. Bütüner, “Bu göletimizdeki su seviyesinin yüksek olması bizleri de memnun etmiştir. Kalkan köyü arazilerinin 6 bin dekara yakın olması sebebiyle, suyun gelecekte yeterli olmayacağı anlaşılmış ve yeni bir gölet yapımı kararında ihale aşamasına gelinmiştir. Tarımda üretimin artırılması için yeni göletin yapımı önemlidir” diye konuştu.