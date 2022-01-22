(ÖZEL) Kar Kütahya'ya çok yakıştı

Kütahya'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı eşsiz kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kütahya'da karla kaplanan tarihi yapılar, ağaçlar ve parklar seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.

Tarihi konukların bulunduğu Germiyan Sokak ve Maltepe Mahallesi'ndeki Çini Camii'nin karlı hali, seyrine doyum olmayan bir görüntü sunuyor.

Kar yağışı sonrası il genelinde güzel görüntülerin oluştuğunu ifade eden vatandaşlar, "Kar bu şehre gerçekten çok yakışıyor. Ağaçların üzeri karla kaplı, resmen kartpostallık görüntüler var. İnsan izlemeye doyamıyor" dediler.

Şehir içeresinde araçlar zaman zaman ilerlemekte güçlük çekerken, bazı vatandaşlar da kar yağışından şemsiyelerle korunmaya çalıştı.

Bu arada, Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı'nda kar üzerinde yiyecek arayan güvencinler kameralara işte böyle yansıdı.

Kar kalınlığının 12 santimetreyi bulduğu kent merkezinde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

Kütahya'da kar yağışının aralıklarla pazar ve pazartesi günü de devam edeceği öğrenildi.