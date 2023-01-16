(ÖZEL) Kütahya Demirciören Göleti'nde kuraklık

Kütahya Demirciören Göleti'ndeki su seviyesi, geçtiğimiz nisan ayına göre yüzde 30 oranına düştü.

Demirciören Köyü Muhtarı Hasan Demir, Kütahya kent merkezine yaklaşık 11 kilometre uzaklıkta bulunan ve 2006 yılından bu yana bölgedeki çiftçilerin ürünlerini suladığı Demirciören Göleti'ndeki düşüşün üreticileri endişelendirdiğini kaydetti. Demir, geçen yıl nisan ayında göletteki doluluk oranının yüzde 95 olduğunu hatırlattı.

Gölet suyundan faydalanarak bölgede tarım yapan çiftçiler, bilinçli ve doğru sulama yöntemleri ile suyun çok değerli bir yaşam kaynağı olduğunu ifade ettiler. Demirciörenli çiftçiler, "Göletten 16 yıldır yaklaşık bin 200 dekarlık tarım alanı sulanıyor. Bölgede çitçilerimiz çilek, domates, biber, kelem, turp, ıspanak, pırasa ve marul gibi ürünler yetiştiriyor. Gölette doluluk oranı şu an yüzde 30 seviyelerine düştü. Biz üreticiler kar ve yağmur yağışını dört gözle bekliyoruz. Kar ve yağmur yağışlarıyla göletimizin su seviyesinin yükseleceğini ümit ediyoruz" dediler.

Göletteki su seviyesi, İHA tarafından havadan da görüntülendi.