İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

(ÖZEL) Kütahya'daki kar fırtınasında göz gözü görmedi

Kütahya şehir merkezindeki kar fırtınasında adeta göz gözü görmezken, İhlas Haber Ajansı (İHA) kamerası o anları kaydetti.


Kent merkezi Sevgi yolu üzerinde bir anda başlayan kar fırtınası vatandaşlara zor anlar yaşattı. Göz gözü görmediği fırtınada bazı vatandaşlar, kendilerini iş yerlerine attı. Yaklaşık 4 dakika süren kar fırtınası yerine kar yağışına bıraktı.


Kütahyalı vatandaşlar, 30 yıldır böyle bir kar fırtınası ile karşılaşmadıklarını ifade ettiler. Vatandaşın kısa süreli de olsa yaşadığı sıkıntılı dakikalar İHA kamerasına böyle yansıdı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.