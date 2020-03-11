(özel) Morquio hastasına evde eğitim

Kütahya'nın Simav ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Morquio (MPS IV A) hastası Sevgi Feyza Fidan'a, evde temel eğitim kursu veriliyor.

Çok nadir kalıtsal hastalıklar arasında yer alan Morquio hastası, Zekeriya ve Habibe Fidan eşinin ilk çocuğu 27 yaşındaki Sevgi Feyza Fidan'a, Simav Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından, evinde özel eğitim programı uygulandığı belirtildi. Yoğunlaştırılmış temel düzey okuma yazma eğitim programı kapsamındaki 80 saatlik kurs süresince, Fidan'ın en kısa sürede temel okuryazarlık düzeyine ulaşmasının amaçlandığı belirtildi.

Program uygulaması yapılan ev ziyaretine Simav İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Resul Çatal, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Halil Aktay, Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Şeyma Çelebi katıldı.

Okuma yazma programı için çok mutlu olduğunu söyleyen Sevgi Feyza Fidan, eğitim veren öğretmenine teşekkür ettiğini belirtti. Feyza Fidan, okuma yazmayı öğrendikten sonra ana okulu öğretmeni olmak istediğini ifade etti.

Özel Eğitim Öğretmeni Emine Şen, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan kursta Feyza Fidan için temel eğitime başladığını belirtti. Şen, “Eğitime ses temelli başladık ve çok kısa bir zamanda ilerledik, ilk grup harflerimizi verdik. Daha da iyi olacağına inanıyorum” dedi.

Simav İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Resul Çatal, “Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yoğunlaştırılmış temel düzey okuma kursu kapsamında Feyza kızımızı ziyaret geldik. Devletimizin uzanan eli olarak, Feyza'nın gönlüne dokunabilirsek, faydalı olabilirsek mutlu olacağız. Bu kursta emeği geçen idareci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Feyza'nın babası Zekeriya Fidan ise, “Simav Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün açmış olduğu yoğunlaştırılmış evde eğitim kursunda, kızım Feyza için yapılan eğitimlerden dolayı Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Eğitimin başlamasından kısa süre sonra kelimeleri ve cümle kurmayı iki haftada öğrendi. Kızım, dünyada çok nadir görülen morquio denilen bir sendrom hastası, tam tanısı MPS TİP 4 A'dır. Bütün organlarını etkilemektedir. özellikle fiziksel yönden gelişmemektedir. Şu anda evde eğitim almaktadır. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin” şeklinde konuştu.

Feyza'nın annesi Habibe Fidan, kızı Feyza'nın özel eğitim almasından çok memnun olduğunu belirtti. Fidan, “Devletimizden Allah razı olsun, bizi çok mutlu ettiler. İsteğimizi geri çevirmediler, çocuğumun isteğini yerine getirdiler” ifadelerini kullandı.