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Özel öğitim öğrencisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Hisarcık'a davet etti

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Çok Programlı Anadolu Lisesi Özel Eğitim sınıfında eğitim gören Nazlı Aldemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sevdiğini söyleyerek, Hisarcık’a davet etti.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Çok Programlı Anadolu Lisesi Özel Eğitim sınıfında eğitim gören Nazlı Aldemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini söyleyerek, Hisarcık'a davet etti.


Anadolu Lisesi Özel Eğitim sınıfını ziyaret eden AK Parti İlçe Başkanı Ali Var ve Kadın Kolları Başkanı Havva Özaydın öğrencilerle sohbet ederek kendilerine çeşitli hediyeler verdi. Sohbet esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini ve sınıflarına bilgisayar istediğini söyleyen özel eğitim öğrencisi Nazlı Aldemir, Cumhurbaşkanını Hisarcık'a davet etti. (MA-EFE)

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