Özel öğrencilere özel karne töreni

Kütahya'nın Emet ilçesi Ashaboğlu Ortaokulu'nda eğitim gören 4 özel eğitimli öğrenciye karneleri Kaymakam Hasan Çiçek tarafından özel olarak verildi.

Ortaokuldan mezun olan ve Lise eğitimine başlayacak olan öğrencilere karnelerini Emet Kaymakamı Hasan Çiçek düzenlenen törenle verdi.

Özel öğrencilerin tüm sorunlarında yanında olduklarını belirten Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, ''Azim ve gayret ederek Ortaokulu bitirdiniz. Aileleriniz ve sizler büyük fedakarlıklar yaparak bu başarıyı elde ettiniz. Eminim ki Lise eğitiminde de başarılı olacaksınız. Kaymakamlık olarak sizlere 24 saat her türlü sorununuzda kapımız açıktır. Başarılarınızın devamını dilerim'' ifadelerini kullandı.

Özel öğrenciler ve aileleri törende, Kaymakam Hasan Çiçek'e her zaman kendileriyle ilgilendiği için çiçek hediye ettiler.