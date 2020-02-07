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Özel öğrenciye evde eğitim

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde geçen yıl geçirdiği rahasızlık sebebi ile okuluna devam edemeyen ilokul öğrencisi Taha Demirel’e, ’Ram’ raporu doğrultusunda evde eğitim uygulaması başlatıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde geçen yıl geçirdiği rahasızlık sebebi ile okuluna devam edemeyen ilokul öğrencisi Taha Demirel'e, 'Ram' raporu doğrultusunda evde eğitim uygulaması başlatıldığı bildirildi.


Özel öğrenci Taha Demirel sınıf öğretmeni Nazan Karkar ile ders yapmaktan çok memnun olduğunu ancak sınıf arkadaşlarını çok özlediğibüni söyledi.


Sınıf Öğretmeni Nazan Karkar, yaptığı açıklamada, ''Öğrencimize acil şifalar diliyoruz. Bir an önce sağlığına kavuşup ,sınıfına, arkaşlarının yanıa gelmesini temenni ediyoruz. İyileşme süreci boyunca evde eğitimini vermeye devam edeceğiz. Taha bizim için özel ve çok değerli bir öğrenci. Başarılı olacağından ve okula döndüğünde arkadaşlarıyla kaldığı yerden devam edeceğinden eminiz'' dedi.

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