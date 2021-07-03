(ÖZEL) Sarımsak üreticilerine fiyat şoku

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Ulaşlar köyünde yetişen, organik olması ve kendine has tadıyla ünü ilçe dışına yayılan sarımsak hasadına başlandı.

Ulaşlar köyünde bu yıl üretilen sarımsağa tüccarların en fazla 6-7 TL fiyat vermesi üreticileri kara kara düşündürüyor. Köyde yetiştirdikleri sarımsağın aromasının ünlü Taşköprü sarımsağından daha güzel olduğunu ve bir yıl süreyle çürümeden saklanabileceğini söyleyen sarımsak üreticilerinden Mehmet Arı, ”Sarımsak hasadına başladığımız şu günlerde geçen yıl 20 liradan sattığımız sarımsağa tüccarlar bu yıl en fazla 6-7 TL veriyor. Verilen bu fiyat bizlerin üretim ve işçi maliyetlerini dahi karşılamaz. Ama sarımsağın tarlada kalmaması için hasat yapmaya devam ediyoruz. Vatandaşlara tavsiyem, yerli sarımsak satın alarak çiftçiye destek olsunlar” dedi.

Okullar kapalı olduğu için sarımsak hasadında ailesine yardım ettiğini söyleyen üniversite öğrencisi Zeynep Arı, ”Şu an köyümüzde sarımsak fiyatları 3-4 lira. Ama İstanbul'da bir pazarda 5 tane sarımsak 30-40 lira. Ailemin emeklerine yazık” diye konuştu.

Bu yıl sarımsak piyasasının geçen yıla oranla çok düşük olduğunu ifade eden Köy Muhtarı İsmail Arı, “Geçen sene sarımsağın fiyatı 20 lira idi. Maalesef bu sene İzmir ve Muğla'dan gelen tüccarlar sarımsağa 2-2,5 lira fiyat veriyorlar. Vatandaşımız mağdur durumda” dedi.