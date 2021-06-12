(ÖZEL) Tıkanan menfez yüzünden ekili arazileri su basıyor

Kütahya'nın Hisarcık-Simav ilçeleri arasındaki duble yolda bulunan menfezin dar ve düşük seviyede olması yüzünden tıkanması sonrasında yağmur sularının ekili alanlara zarar verdiği iddia edildi.

Hisarcık-Yenipınar köy yolunun Bağlaryanı Mevkii'nde bulunan menfezin yol seviyesinden düşük ve dar olduğu için doğru dürüst çalışmadığını söyleyen arazi sahiplerinden Hüseyin Kahveci, ”Şiddetli yağmur bir süre devam ettiğinde selin getirdiği kum ve taşlarla dolan menfezden suyun geçişi olmadığında taşan sel suları ekili alanlarımızı mahvediyor, bir şey bırakmıyor, çürütüyor. Menfez yüksek ve geniş olması lazım. Ben 80 yaşındayım, eşimle birlikte kavun, karpuz, patates ve bazı ürünlerin dikimini, bakımını yapıyor ve 6 ay emek veriyoruz. Sonra sel gelip ürünlerimizi mahvediyor” diye konuştu.

Menfezin tıkanması sonucu gelen sel sularının kavun, karpuz tarlasına zarar verdiğini söyleyen İsmail Özaydın, karayollarının menfez sorununa çözüm bulmasını istedi.

Arazi sahibi İsmail Kahveci ise, “Menfezin bulunduğu şarampolden gelen su mahsullerimize gidiyor. Sel sularının bizden tarafa dönmemesi için birkaç defa menfezin olduğu yere toprak döktük, ancak karayolları kaldırdı. Bundan dolayı menfez tıkanınca sular bizden tarafa gelip ekili alanlarımıza zarar veriyor” dedi.

Arazi sahipleri karayollarının menfez sorununa çözüm bulmasını istediler.