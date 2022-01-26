(ÖZEL) Yamacı doğal kayak pisti yaptılar

Kütahya'nın merkeze bağlı Demirciören köyü sakinleri, tepsi, lastik ve poşetlerle kayarak yamacı doğal kayak pistine dönüştürdü.

Aileler, evlerinden getirdikleri tepsi, poşet ve naylonlarla karda kaymanın keyfini yaşadı. Bazı vatandaşlar da yürüyüş yaparak karın tadını çıkarttı. Köy girişindeki yamacı pist haline dönüştürdüklerini belirten vatandaşlar, "Kütahya'da karın kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı. Biz de tatili kayak yaparak geçiriyoruz. Adeta çocukluk günlerine geri döndük. Kayak bakımından burasının Uludağ'dan hiçbir farkı yok" dediler.

Bu arada, iki gencin kar üzerindeki motosikletli gösterisi ilgiyle izlendi. Gençlerin gösteresinde zaman zaman aksiliklerde yaşandı. İki gencin motosikletten düşerek kara gömüldüğü anlar İHA kamerasına işte böyle yansıdı.