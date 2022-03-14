(ÖZEL)Friglere ait desenleri sanatla buluşturdular

Anadolu'nun en eski medeniyetlerinden olan Friglerin Kütahya ve çevresinde bıraktığı mirası yerinde inceleyen zanaatkarlar, Friglerin mirasını sanat ile buluşturdu.

Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğü çalışanları, Anadolu'nun en eski medeniyetlerinden olan Friglerin Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar ve çevresinde bıraktığı mirası yerinde inceleyerek Friglere ait desenleri ve Frig mirasını sanat ile bir araya getirdi. Çalışmalar sonucunda kayıt altına alınan binlerce yıllık desenler, 60 kişilik bir ekiple gelecek nesillere aktarmak için günlük yaşamda kullanılan ürünlere aktardılar.

Frig Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezi'nde ürünlerini sergileyerek, Frig mirasını ve kültürünü yaşatmayı amaçladıklarını ifade eden Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Elif Telli, “Olgunlaşma Enstitüsü olarak, Kütahya'nın tanıtımına büyük katkı sağlayacak olan Frig Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezi'nde valilik projesi olarak paydaş olarak yerimizi almış bulunmaktayız. Bu kapsamda kurumumuzda çini, el sanatları, giyim, nakış, yiyecek-içecek hizmetleri alanlarında çalışmalarımız devam etmektedir. Frig Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezi'ndeki çalışmalarımız ile ilgili ürünler ortaya koyuyoruz. Biz bu çalışmalarımız ile ilgili Frig Vadisi'ne giderek bizzat yerinde motifler olsun, Frig kültürü olsun araştırmalarımızı yaptık, arşivledik ve bunlardan yola çıkarak kurumumuzda çalışmalarımızı yapıyoruz. Frig kültürünü yaşatarak gelecek nesillere aktarmak ve bu binlerce yıllık kültürü sürdürmektir amacımız. El sanatlarından deri ve keçe çalışmalarımızı var. Bunları yanı sıra karşılama merkezinin İstanbul-Antalya karayolu üzerinde bulunmasından dolayı yoldan turistlere Kütahya kültürünü hem tanıtmak hem de onların ihtiyaçları içinde ayrıca bir çalışmamız oldu. Çocuklarımız için yastıklar, plaj kıyafetleri gibi kendilerine ihtiyacı olabilecek frig kültürünü yaşatacak o eserleri yapmaya çalışıyoruz. Yaptığımız araştırmalar sonucunda geyikler, boğalar, güneş, aslan, frig askeri frig kültüründe olan motifler. Biz bunları arşivledik ve 60 kişilik bir ekip ile bu desenleri ürünlerimizin üzerinde bunları kullanarak Frig kültürünü yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.