Palyaço, öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırıyor

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulu 3-A sınıfında ilginç bir uygulama gerçekleştirerek öğrencilere kitap okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla palyaço kılığına giren bir veli ders esnasında önce kitap okuyor, daha sonra hep birlikte yüzleri boyalı olarak dans ediyorlar.

Öğrencilere kitap okuma alışkanlığını bu sefer farklı bir şekilde kazandırmak istediğini belirten 3/A Sınıfı Öğretmeni Cemile Aydoğan Karayiyen,” Bir velimden “ Palyaço olarak sınıfa gelip çocuklara kitap okur musunuz” diye rica ettim. Sağ olsun beni kırmayarak önerimi kabul etti. Palyaço kılığında sınıfa geren velimiz ilk ders çocuklara hikaye okudu, daha sonra yüzlerini boyayıp hep birlikte müzik eşliğinde dans ettik. Çocuklar çok eğlendi. Bu etkinliği ayda bir defa tekrarlamayı düşünüyoruz” dedi.