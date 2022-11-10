Pandemi günlerinde yaptığı yağlı boya tabloları sanatseverlerin beğenisine sundu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan emekli inşaat mühendisi, korona virüs salgının sebebiyle uygulanan sokak kısıtlaması günlerinde evinde yaptığı yağlı boya tabloları sanatseverlerin beğenisine sundu.

Tavşanlı Belediyesi'nden emekli inşaat mühendisi Mehmet Sezer, "Boş zamanlarımızda resim yapıyorduk ama kalıcı bir şekilde üstüne düşemedik. Korona zamanı eve kapanmak bize bir fırsat doğurdu. Evde boş kalmaktansa resim yapayım diye başladım. Resim yaptıkça da hoşuma gitti. Genellikle doğa resimleri, tabiat resimleri tercih ediyorum. Yaparken de oralarda yaşıyorum gibi oluyor ve bu benim hoşuma gidiyor. Boş zamanlarımda kendimi daha da geliştirmek istiyorum. Herhangi birinden kurs almadım. Burada elliden fazla çalışmam var, üç yıllık süreyi kapsıyor. Tüm sanatseverlere teşekkür ederiz. Kızılay Tavşanlı Şubesi'ne de bize burada bu fırsatı verdikleri için teşekkür ederim" dedi.

Kızılay Tavşanlı Şubesi'nde 3 gün boyunca sergilenecek olan sergi ilgi gördü.